5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yoldan geçen vatandaşların da aralarında bulunduğu 5 kişinin yaralandığı olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İki kişinin tutuklandığı olayda suç aleti tabanca da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesinde önceki gece 23.00 sıralarında yaşandı. Veysel Atasoy Caddesi üzerinde yaşanan olayda iddiaya göre iki taraf arasında alacak verecek mevzusu nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda C.G., E.G., T.K., Ö.Ç., Y.S.C., silahtan çıkan kurşunlarla yaralandı. Olaya karışan M.A.F., B.E.F. ve E.D. isimli 3 şüpheli hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Akçasu Köyüne kaçtıkları tespit edilen üç şüpheli Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle yapılan operasyonda gece yarısı yakalandı. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde silahla ateş edilmesi sonrası bir kişinin ayağından vurulduğu, kalabalığın etrafa kaçıştığı yansıdı. Silahtan çıkan kurşunla yaralanarak yere düşen yaralının hızla yanına gelen başka bir kişinin tekmeli saldırısına uğradığı da görüntülerde yer aldı.

İkamette yapılan aramalarda suç aleti olan tabanca da ele geçirildi. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda M.A.F: ve B.E.F. tutuklanırken E.D. ise serbest bırakıldı.