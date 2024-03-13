5 yaşındaki kızını kaçtığı adamın yanına getirince stüdyo karıştı! Esra Erol’da eşler arası hesaplaşma!
ATV’nin reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sefa Saraman, eşi ve çocuğunun bulunması için Esra Erol’da programına başvurdu. Esra Erol ve ekibi kısa sürede gerçeği ortaya çıkardı. Hülya Saraman isimli 33 yaşındaki kadın, sosyal medyada tanıştığı ve başından 6 evlilik geçen 61 yaşındaki Yusuf’a kaçtığı ortaya çıktı. Esra Erol eşleri canlı yayında karşı karşıya getirdi. Sefa Saraman, 5 yaşındaki çocuğunun kaçtığı adamın evinde olduğunu öğrenince sinirlerine hakim olamadı ve stüdyo karıştı. Sefa Saraman eşine, “5 yaşındaki kızımı götüremezsin!" dedi. İşte Esra Erol’da programına damga vuran o anlar!
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