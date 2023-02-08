Video Yaşam 5 yaşındaki Mehmet 45 saat sonra göçükten kurtarıldı! "Gecemize umut oldun..." | Video
5 yaşındaki Mehmet 45 saat sonra göçükten kurtarıldı!

5 yaşındaki Mehmet 45 saat sonra göçükten kurtarıldı! "Gecemize umut oldun..." | Video

08.02.2023 | 16:28

Hatay Odabaşı Mahallesinde anne babası enkaz altına hayatını kaybeden 5 yaşındaki Mehmet, Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu göçük altından çıkarıldı.

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Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7, hemen sonra Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Ciğerimizi yakan bu korkunç afetin ardından tek yürek olan Türkiye'nin dört bir tarafından Arama Kurtarma Ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Hatay'a hareket etti. Bu gün öğlen saatlerinde 4 yaşındaki Zeynep ile annesi ve 60 yaşındaki Mihriye Teyzeyi enkaz altından çıkardıktan sonra bir güzel haber daha geldi. Yaşanan afetin üzerinden 44 saat geçmesinin ardından gece saat 23.00 sularında bu kez annesi ve babası enkaz altında vefat eden 5 yaşında Mehmet'i enkaz altından kurtardılar.

"MEHMET TEK KALDI"

Hatay'ın Odabaşı mahallesi 1022. Sokakta çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgi ise yürekleri dağladı: "Mehmet 5 yaşında. Annesi ve babası ile aynı yerde duruyordu. Annesi ile de bugün konuştuk, fakat annesi ve babası maalesef vefat etti. Mehmet tek kaldı."

'GECEMİZE UMUT OLDUN MEHMET'

Mehmet'in kurtulma anını sosyal medyadan duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gecemize umut oldun Mehmet" diye yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "5 yaşındaki minik yavrumuz Mehmet ekiplerimizce sağ salim kurtarıldı. Gecemize umut oldun Mehmet."

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