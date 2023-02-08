5 yaşındaki Yağmur 41, 2 yaşındaki Mikail 43'üncü saatte kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 13:24 Bursa'dan depremin vurduğu Kahramanmaraş'a giden arama-kurtarma ekipleri 41 saat sonra enkazdan Yağmur (5) adlı kız çocuğunu, 43 saat sonra ise 2 yaşındaki Mikail'i kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 kenti etkileyen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Bursa'dan Kahramanmaraş'a giden ekipler de enkazdakileri kurtarmak için zamanla yarışıyor. Bir bina enkazında Yağmur ile babasının sesini duyan ekipler, çalışmalar sonucu 41 saat sonra ikisini de sağ kurtardı. Ekiplerin Yağmur ile konuştuğu anlar ise duygulandırdı. Kanka, şimdi buradan çıkacağız. Tamam mı diyen ekiplere, Yağmur, Burası çok dar, ayaklarımı çıkarın. Kalçamın olduğu yerler çok ağrıyor diyerek yanıt verdi.

BU KEZ MUCİZENİN ADI 'MİKAİL'

Bursa'dan afet bölgesine giden başka bir ekip de enkaz arama-kurtarma çalışmaları sırasında bir ses duydu. Çocuk sesine yönelen ekipler, uzun uğraşlar sonucu felaketin 43'üncü saatinde, 4 katlı bir binanın zemin katındaki Mikail Uğur'a ulaştı. Bir kanepenin köşesinde ulaşılan ve hayli bitkin olduğu görülen Mikail, ilk müdahalesinin ardından enkazdan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Bursalı arama-kurtarma ekipleri, Mikail'e hastaneye kadar eşlik etti.