5 yıldızlı otelde yangın paniği...Turistler dumanlardan kaçabilmek için balkondan çarşafla inmeye çalıştı | Video

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın paniği yaşandı. Dumanların çıktığı otelde paniğe kapılan bazı turistler balkondan çarşaf yardımı ile aşağı inmek istedi. Bazıları ise balkonda yardım bekledi. Korku dolu anların yaşandığı olayda 3 Rus turist dumandan etkilendi.