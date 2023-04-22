Video Yaşam 50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video
50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video

50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video

22.04.2023 | 16:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayram ziyareti sırasında çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralanan 10 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi. 50 kişinin karıştığı kavganın görüntüleri kameraya da yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 03:11
50 kişinin karıştığı, 10 kişinin yaralandığı kavga kamerada | Video 22.04.2023 | 16:08
Yangında alevlerin arasında kalan hayvanlar ile kuyuya düşen inek kurtarıldı | Video 02:47
Yangında alevlerin arasında kalan hayvanlar ile kuyuya düşen inek kurtarıldı | Video 22.04.2023 | 16:31
Manavgat’ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:49
Manavgat'ta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 22.04.2023 | 16:31
Amasra’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 04:05
Amasra’da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 22.04.2023 | 15:54
Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler | Video 03:01
Bin 900 rakımlı zirvede yıpranan Türk bayrağını değiştirdiler | Video 22.04.2023 | 16:08
Bolu’da 4 aracın birbirine girdiği otoyol trafiğe açıldı | Video 00:48
Bolu'da 4 aracın birbirine girdiği otoyol trafiğe açıldı | Video 22.04.2023 | 15:04
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 01:43
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 22.04.2023 | 14:59
Gabonlu Dina’nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi? | Video 02:07
Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi? | Video 22.04.2023 | 14:48
Adıyaman’da boş arazide erkek cesedi bulundu | Video 02:16
Adıyaman'da boş arazide erkek cesedi bulundu | Video 22.04.2023 | 14:42
Karaköy’de “tenekeli” para kapma kavgası kamerada | Video 00:18
Karaköy’de “tenekeli” para kapma kavgası kamerada | Video 22.04.2023 | 14:05
Vatandaşlar TCG Anadolu gemisini ziyaret etmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu | Video 07:48
Vatandaşlar TCG Anadolu gemisini ziyaret etmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu | Video 22.04.2023 | 13:54
Berber koltuğuna yumurtlayan tavuklar görenleri hayrete düşürdü | Video 02:16
Berber koltuğuna yumurtlayan tavuklar görenleri hayrete düşürdü | Video 22.04.2023 | 13:59
Dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı | Video 01:20
Dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı | Video 22.04.2023 | 13:54
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:33
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 22.04.2023 | 13:31
Bolu’da zincirleme trafik kazası: TEM Otoyolu trafiğe kapandı | Video 01:04
Bolu'da zincirleme trafik kazası: TEM Otoyolu trafiğe kapandı | Video 22.04.2023 | 13:10
Bıçaklı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı | Video 00:07
Bıçaklı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı | Video 22.04.2023 | 13:07
Bursa’da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video 02:22
Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video 22.04.2023 | 11:44
Bursa’da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video 02:22
Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video 22.04.2023 | 12:10
Silivri’de mangal kömürü üretim tesisinde yangın | Video 01:46
Silivri'de mangal kömürü üretim tesisinde yangın | Video 22.04.2023 | 11:37
Bursa’da yola atlayan çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 00:30
Bursa'da yola atlayan çocuk aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 22.04.2023 | 11:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA