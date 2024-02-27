50 saatlik görüntüler incelendi, silahlı saldırı olaylarına karışan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı | Video
Bingöl’de farklı tarihlerde meydana gelen ve birbirleriyle bağlantılı olduğu düşünülen silahlı saldırılara ilişkin açıklama yapan Vali Ahmet Hamdi Usta, 650 saatlik kamera görüntüsünün incelendiğini belirtti. Vali Usta, “12 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Bingöl Valiliği olarak, İlimizde bu şekilde organize suç örgütü niteliği taşıyan mafyavari yapılanmalara kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz” dedi.
ÖZEL EKİP KURULDU, 650 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ
Olaylara ilişkin özel ekip kurulduğunu vurgulayan Vali Usta, "Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yapılan toplantı sonucunda oluşturulan plan kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğünce konunun çok yönlü araştırılması amacıyla özel bir ekip kurulmuştur. Bununla birlikte meydana gelen olaylarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sarsacak eylemlerin tekrar gerçekleşmemesi amacıyla il merkezinde planlı asayiş uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmaları ve teknik imkanlardan faydalanılarak yürütülen çalışmalarda yaklaşık 650 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş, olaylarda tabanca, tüfek ve otomatik silah kullanıldığı görülmüştür. Soruşturma aşamasında şüpheli şahısların öncelikle olaylarda kullanmış oldukları araçların plakaları tespit edilmiş sonrasında kimlik ve adres tespitleri yapılmıştır" şeklinde konuştu.
SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ, 12 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan operasyonlara ilişkin de bilgi veren Vali Usta, "Olaya karışan şahısların araç, işyeri ve adreslerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlar ve dosya kapsamında il merkezinde yapılan asayiş uygulamalarında 1 adet Kaleşnikof ismiyle tabir edilen AK-47 uzun namlulu tüfek, AK-47 uzun namlulu tüfeğe ait 2 adet şarjör, 1 adet hücum yeleği, 98 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 3 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 80 adet 9 milimetre fişek, 7 adet 7.65 milimetre fişek, 2 adet av tüfeği, 18,5 gram narkotik madde, 1 adet özel üretim bıçak, 8 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup toplam 12 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Bingöl Valiliği olarak emniyet ve jandarma kolluk kuvvetlerimiz ile halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. İlimizde bu şekilde organize suç örgütü niteliği taşıyan mafyavari yapılanmalara kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla ifade ediyoruz" dedi.
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