Video Yaşam 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu | Video
50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu | Video

50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalıştı, ezilmekten son anda kurtuldu | Video

22.03.2022 | 12:18

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Başakşehir'de içinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kaymaya başladı. Vatandaşlardan birisi de kamyonu elleri durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Yaşananlar kameraya yansıdı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Başakşehir'de yaşandı. İçerisinde sürücü bulunmayan kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kaymaya başladı. Olayı gören civardaki vatandaşlardan biri 50 tonluk kamyonu elleri ile durdurmaya çalışırken ezilmekten son anda kurtuldu. Kamyon sanayi içerisinde bulunan dükkanın önündeki arabaya çarparak durabildi. Olay sonucu kimse yaralanmazken, kamyonun çarptığı araçta hasar meydana geldi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonun yavaşça kayarak dükkanın önüne kadar geldiği ve o esnada orada bulunan bir vatandaşın yaklaşık 50 tonluk kamyonu durdurmak için elleri ile kamyonu tuttuğu ve ardından kamyonun dükkanın önündeki panelvan araca çarparak durduğu görülüyor. Ekipler kazanının nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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