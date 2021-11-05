500 bin liralık altın çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

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Bursa’da evinden bir saat uzaklaşan kadının 500 bin liralık altını çalındı. Bursa polisi kısa sürede hırsızları yakalayıp altınları sahibine teslim etti.
1 Kasım günü evinden kısa süreliğine ayrılan kadın, eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Nilüfer ilçesindeki evine hırsız giren S.K., 500 bin lira değerindeki altınlarının çalınmasıyla soluğu polis merkezinde aldı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler evden parmak izi aldı. Ekipler, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Eve girdiği tespit edilen 3 kadını yakalamak için çalışma başlatan ekipler, toplam 5 kişilik hırsızlık çetesinin peşine düştü. Hırsızların sokağa giren ticarî otomobille kaçtıkları yönünde araştırmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin İstanbul'a kaçtıklarını belirledi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 45 otobüs kamerasını saatlerce inceledikten sonra hırsızlık şüphelilerini ve kaçtıkları otomobili tespit etti. Otobüs kamerasına takılan kadınları giydikleri elbiselerden teşhis eden polis, gidiş güzergâhını ve adreslerini tespit ettiği 5 kişiyi yakalamak için İstanbul Kartal'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 6 farklı sabıkası bulunan Ü.T.Ç., 20 suç kaydı olan N.F. ve 5 sabıkası bulunan İ.Ç., Kartal'daki evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Bursa'dan çaldıkları 500 bin liralık altınlar ele geçirildi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 500 bin lira değerindeki altınlar ise S.K.'ye teslim edildi. Firar eden diğer iki şüpheliyi yakalamak için Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.