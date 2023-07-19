500 dönüm anız ve ağaçlık alan alev alev yandı | Video
Tekirdağ Çorlu ile Ergene ilçeleri sınırında anız, buğday tarlası ve ağaçlık alanının bulunduğu 500 dönüm alan alev alev yandı. Yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çok sayıda noktadan yangına müdahale edilerek, kontrol altına alınarak söndürüldü. Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, yangın nedeniyle buğday tarlası, anız ve ağaçlık alan dahil 500 dönüme yakın alanının alevlere teslim olduğunu ifade etti.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
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