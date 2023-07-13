'515 çetesi' üyeleri oldukları öne sürülen 11 kişi adliyeye sevk edildi | Video 13.07.2023 | 14:39 Sakarya’da çektikleri video sosyal medyada büyük tepki toplayan ve kendilerini '515 çetesi' üyeleri olduklarını öne süren 11 şahıs, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sosyal medyada yayınladıkları video ile adından söz ettiren '515 çetesi' üyesi oldukları öne sürülen 11 kişi, Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir görüntü paylaştı. Paylaşım polis ekiplerini harekete geçti. Ekipler, görüntüde yer alan kişileri gerçekleşen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. 11 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında sağlık kontrolü için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleriyle hastaneye getirlen şahıslar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.