53 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki şahıs yakalandı | Video
Adana’da 53 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki şahıs yakalanıp cezaevine gönderildi.
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