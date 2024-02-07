Video Yaşam 55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon kamerada | Video
55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon kamerada | Video

55 milyon liralık dolandırıcılığa operasyon kamerada | Video

07.02.2024 | 14:31

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından organize ve nitelikli suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 55 milyon liralık vurgun yapan 23’ü yabancı uyruklu toplam 26 şüpheliden 19’u tutuklandı.

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Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 'Bilişim yoluyla dolandırıcılık' soruşturması çerçevesinde ellerinde yüklü miktarda döviz bulunduğu ve mevcut kurun çok altında bozdurmak istedikleri iddiası ile sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri dolandırdıkları ihbarı sonrası Jandarma ekipleri harekete geçti.

Sosyal medyada kendisini Suriye'de görev yapan Amerikalı kadın asker olarak tanıtan şahıs Ortaca'da oturan bir vatandaştan farklı tarihlerde ve miktarlarda toplamda 1 milyon 950 bin TL para aldı. Şüpheli şahsa 6 farklı IBAN numarasından para gönderen vatandaş şahsa bir daha ulaşamaması üzerine adli makamlara başvurdu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda İstanbul ve Çanakkale illerinde 26 şüpheli 23 yabancı uyruklu ve 3 Türk vatandaşı tespit edildi. Tespit edilen 26 şüphelinin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede farklı il ve ilçelerde ikamet eden 43 mağdur tespit edildi. Tespit edilen 26 şüphelinin 1 Haziran-25 Aralık 2023 tarihleri arasında temin edilen hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede 55 milyon TL'lik vurgun yaptıkları tespit edildi.

İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sonucunda; gözaltına alınan 21 şüpheli ve 24 adreste yapılan aramada; 22 adet cep telefonu 22 adet sim kartı, 28 adet banka kartı, 3 adet hafıza kartı, 3 adet diz üstü bilgisayar, post cihazı, 4 bin 230 Dolar, bin 375 Euro, 100 pound ve 18 bin 400 TL ele geçirildi. Şüpheli şahısların banka hesaplarına bloke konulurken, gözaltına alınan 21 şüpheli adli makamlara sevk edildi. 19 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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