Video Yaşam 59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

11.03.2023 | 10:20

Adana’da 59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Sarıçam ilçesindeki bir depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, 3 şüphelinin atık ile yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Depoya yapılan baskında, 59 bin 900 litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:40
59 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 11.03.2023 | 10:20
Diyarbakır’da yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten deprem görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:13
Diyarbakır’da yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten deprem görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.03.2023 | 10:20
Deprem sonrası cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı | Video 02:52
Deprem sonrası cami yıkıldı, minaresi ayakta kaldı | Video 11.03.2023 | 10:13
Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu | Video 01:56
Yaşlı adam yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu | Video 11.03.2023 | 10:05
Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki sürücü park halindeki iki araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 01:06
Afyonkarahisar’da 16 yaşındaki sürücü park halindeki iki araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 11.03.2023 | 09:33
Depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi, kilometrelerce uzanan fay kırığı böyle görüntülendi | Video 06:42
Depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi, kilometrelerce uzanan fay kırığı böyle görüntülendi | Video 11.03.2023 | 09:33
AK Parti’den Yeniden Refah Partisi’ne ziyaret | Video 03:55
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret | Video 10.03.2023 | 19:23
Ugandalı Namubıru’da İslam’ı seçip Zeynep ismini aldı | Video 02:09
Ugandalı Namubıru’da İslam’ı seçip Zeynep ismini aldı | Video 10.03.2023 | 16:47
Edirne’de suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı | Video 01:01
Edirne'de suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı | Video 10.03.2023 | 16:48
Bu duvarı gören okumadan geçemiyor... Demir korkuluklar yerini kitap duvarlara bıraktı | Video 06:57
Bu duvarı gören okumadan geçemiyor... Demir korkuluklar yerini kitap duvarlara bıraktı | Video 10.03.2023 | 16:34
11 yaşındaki depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video 03:16
11 yaşındaki depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video 10.03.2023 | 15:54
Son Dakika: Pınar Gültekin’i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı! | Video 07:39
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice katletmişti: Korkunç cinayette karar açıklandı! | Video 10.03.2023 | 15:45
Bayrampaşa otogarında saç kremi kutusundan uyuşturucu çıktı | Video 00:37
Bayrampaşa otogarında saç kremi kutusundan uyuşturucu çıktı | Video 10.03.2023 | 15:31
Arife Gökçe’nin kaybında 84 gün! Sapık Sinan’a ne oldu? Sinan Sardoğan nerede? Müge Anlı açıkladı | Video 01:02
Arife Gökçe’nin kaybında 84 gün! Sapık Sinan'a ne oldu? Sinan Sardoğan nerede? Müge Anlı açıkladı | Video 10.03.2023 | 15:29
Elnare Kızmaz 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı! Müge Anlı kahreden gerçeği açıkladı | Video 00:51
Elnare Kızmaz 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı! Müge Anlı kahreden gerçeği açıkladı | Video 10.03.2023 | 15:29
Apartmanın ’whatsapp grubu’, hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti | Video 04:36
Apartmanın 'whatsapp grubu', hırsızın 2 saatlik planını alt üst etti | Video 10.03.2023 | 15:11
Tek teker polisten kaçan motosikletliye 23 bin lira ceza  | Video 00:17
Tek teker polisten kaçan motosikletliye 23 bin lira ceza  | Video 10.03.2023 | 14:42
Bahçelievler’de balkonu çöken bina tahliye edildi | Video 08:20
Bahçelievler’de balkonu çöken bina tahliye edildi | Video 10.03.2023 | 14:07
Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu | Video 03:13
Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp balıkçının cansız bedeni bulundu | Video 10.03.2023 | 13:46
Eski eşinin uygunsuz fotoğraflarını kendisine atan şahsa böyle kurşun yağdırdı | Video 02:39
Eski eşinin uygunsuz fotoğraflarını kendisine atan şahsa böyle kurşun yağdırdı | Video 10.03.2023 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA