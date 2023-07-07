5'inci kat penceresinden düşen Azra, ağır yaralandı | Video
DİYARBAKIR'da 7 katlı bir binanın 5'inci katında ailesiyle oturan Azra A.(15), açık olan pencereden düştü. Uyandıktan sonra diğer odaya geçerken birden boşluğa düştüğünü söylediği belirtilen Azra, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azra, yoğun bakımda tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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