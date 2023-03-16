Video Yaşam 6 aylık yağış 1 günde düştü! Sel bölgesinde son durum | Video
6 aylık yağış 1 günde düştü! Sel bölgesinde son durum | Video

6 aylık yağış 1 günde düştü! Sel bölgesinde son durum | Video

16.03.2023 | 09:53

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya şimdi de sel suları altında. 6 aylık yağışın 1 günde düştüğü Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise aranıyor. Yüzlerce ev ve çadır kent sular altında kaldı.

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