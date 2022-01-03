Video Yaşam 6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

03.01.2022 | 15:34

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan aranması bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesinde uygulama yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 6 ayrı 'hırsızlık' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan P.H.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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