6 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan aranması bulunan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesinde uygulama yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 6 ayrı 'hırsızlık' suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan P.H.Y. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.