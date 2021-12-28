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OTOMATİK OYNAT
04:29
6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor | Video 28.12.2021 | 15:32
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04:26
İstanbul'da bir veli okul müdürüne saldırdı | Video 28.12.2021 | 15:31
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Fatih'te tarihi camide yangın | Video 28.12.2021 | 14:53
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Bisiklet kilitli olunca ayakkabıları çaldılar | Video 28.12.2021 | 14:52
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Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı | Video 28.12.2021 | 14:33
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Silahla saldırı anı kameralara yansıdı | Video 28.12.2021 | 14:27
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Batman'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk, su kuyusunda ölü bulundu | Video 28.12.2021 | 14:03
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Türk pilot çiftin ilginç rotası! Gökyüzünde aynı rota | Video 28.12.2021 | 13:49
04:56
Terör örgütü PKK yıktı, devlet yaptı | Video 28.12.2021 | 13:34
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Avcılar’da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada | Video 28.12.2021 | 13:30
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Eşiyle tartıştı, ailesinin bulunduğu evi ateşe verdi | Video 28.12.2021 | 13:34
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Maskesini takmadı, yolcuyu azarladı | Video 28.12.2021 | 13:33
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Başakşehir'de seyir halindeki minibüs alev topuna döndü | Video 28.12.2021 | 13:31
03:17
Kars'ta soğuktan çamaşırlar dondu | Video 28.12.2021 | 13:29
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Öldürülen Ayşegül öğretmenin öğrencilerine en acı haber | Video 28.12.2021 | 13:28
Tokat İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 6 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor.