6 kardeşe babalarından miras kalan ev alevlere teslim oldu | Video
Antalya’da 6 kardeşe ait olan ve bir süre önce boşaltılan 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının eve zaman zaman gelen madde müptelaları tarafından çıkartıldığı ileri sürüldü.
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