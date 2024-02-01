6 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada | Video 01.02.2024 | 09:41 Depremin vurduğu Hatay’da kontrollü olarak iş makinasıyla yıkılan 6 katlı binanın yerle bir olma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay'da asrın felaketinde çok sayıda bina yerle bir olmuş, binlerce binada hasar görmüştü. Kentte yürütülen çalışmalar neticesinde ağır hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kalaysa mahkeme sürecindeki binaların durumları netlik kazanmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı binada iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.