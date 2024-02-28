Video Yaşam 6 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşanan panik kamerada | Video
6 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşanan panik kamerada | Video

6 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşanan panik kamerada | Video

28.02.2024 | 09:16

Depremin vurduğu Hatay’da hasar alan 6 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların yaşadığı panik, kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da 25 bine yakın vatandaş hayatını kaybetmişti. Asrın felaketinde binlerce konut ise hasar almıştı. Mahkeme süreci sona eren binaların yıkımları aralıksız olarak devam ediyor. Dörtyol ilçesinde 6 katlı bir bina da ekiplerin çalışmasıyla kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesinin darbesiyle yerle bir olan binanın yıkımını izleyen vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

6 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşanan panik kamerada | Video 00:57
6 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşanan panik kamerada | Video 28.02.2024 | 09:16
Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor | Video 00:30
Bingöl’de çığ düştü: Çığ altında kaldığı düşünülen 1 kişi aranıyor | Video 28.02.2024 | 09:16
Ağaca çıkan maymun değil hırsız... Çıktığı ağaçta polise el salladı | Video 01:48
Ağaca çıkan maymun değil hırsız... Çıktığı ağaçta polise el salladı | Video 28.02.2024 | 09:13
Avcılar’da tekstil imalathanesinde korkutan yangın: 4 katlı bina alev alev yandı | Video 01:42
Avcılar’da tekstil imalathanesinde korkutan yangın: 4 katlı bina alev alev yandı | Video 28.02.2024 | 08:49
Avcılar’da tekstil imalathanesinde korkutan yangın | Video 01:42
Avcılar’da tekstil imalathanesinde korkutan yangın | Video 28.02.2024 | 05:56
Diyarbakır’daki feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü | Video 02:12
Diyarbakır’daki feci kazada beton direğe çarpan araç hurdaya döndü | Video 28.02.2024 | 05:56
Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti | Video 00:45
Motosiklet devrilince düştüler, patlayan tabancası kuzenini canından etti | Video 28.02.2024 | 05:56
15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada 01:45
15 metrelik kuyuya düşen çocuğa kurtarma operasyonu, o anlar kamerada 28.02.2024 | 00:13
Eber Gölü’nde yangın 01:13
Eber Gölü’nde yangın 28.02.2024 | 00:13
İzmir’de kamyonun altında ezilen kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada 01:34
İzmir'de kamyonun altında ezilen kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada 27.02.2024 | 23:05
Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti! 39:17
Esra Erol’da eşini kılları yüzünden terk ettiğini açıklamıştı! Türkiye’nin gündemine oturan olayda eşler yüzleşti! 27.02.2024 | 22:00
Avcılar’da yangın 04:39
Avcılar'da yangın 27.02.2024 | 21:03
Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu 05:41
Kayıp posta çalışanı 50 saat sonra makilerin arasında ölü bulundu 27.02.2024 | 21:03
Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 00:56
Çanakkale’de meydana gelen 4.6’lık deprem anı kameraya böyle yansıdı | Video 27.02.2024 | 16:34
SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video 02:37
SON DAKİKA: Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem! | Video 27.02.2024 | 16:25
3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama | Video 01:10
3 ilde sanal eskort dolandırıcılığı ve şantajına 4 tutuklama | Video 27.02.2024 | 16:16
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video 01:00
Adana’da narkotik polisleri 10 kilo bonzai ele geçirdi | Video 27.02.2024 | 16:05
Batman’da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 01:13
Batman'da takla atan minibüs hurdaya döndü: 3 ağır yaralı | Video 27.02.2024 | 16:07
Aleyna Dalveren’e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 01:11
Aleyna Dalveren'e gözaltı şoku: Sahte para ve silah paylaşımı yapmıştı... | Video 27.02.2024 | 15:31
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 01:14
Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 27.02.2024 | 15:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA