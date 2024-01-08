6. kattan üzerine halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu | Video
Samsun'da markete ekmek almaya giderken üzerine 6. kattaki balkondan halı düşen 17 yaşındaki kız hastanelik oldu.
Yaralı kızın annesi Esma Gümüş, "Kızım markete ekmek almaya gidiyordu. Yerde yatarken gördüm ve bana gel diye el etti. Ambulansa haber verip hastaneye götürdük" dedi.
Görgü şahitleri ise halının kızın boynuna düştüğünü söylediler.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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