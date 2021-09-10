6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı | Video

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay ortaya çıktı. Fatma ve Murat çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü ile birlikte hastaneye giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Ankara'ya giden Murat Bostancı idaresindeki otomobil, Veysel Gezici'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Metrelerce savrularak takla atan iki otomobilinde hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.

EVDE BIRAKTIKLARI 2 KIZ ÇOCUĞU ÖKSÜZ KALDI

Fatma ve Murat çifti, çocukları Muhammet Şükrü Bostancı (10) ile birlikte hastaneye göz tedavisine giderken feci kazada hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı. 71 ACD 198 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Gezici olay yerinde can verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgür Gezici ve Harun Erkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazaya ilişkin inceleme yaptı. Hayatını kaybeden 1'i çocuk, 6 kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.