6 metrelik su kuyusuna düşüp, öldü | Video

AKSARAY'da evinin bahçesindeki yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna dengesini kaybedip düşen Hasan Yağdı (61) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kalebalta köyünde meydana geldi. 5 çocuk babası Hasan Yağdı, müstakil evinde bahçeyi suladığı yaklaşık 6 metre derinliğindeki su kuyusuna dengesini kaybedip düştü. Yağdı'nın kuyuya düştüğünü fark eden yakınları, durumu jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası Yağdı'yı içinde yaklaşık 3 metre su bulunan kuyudan çıkardı. Hazırda bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yağdı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yağdı'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yakınları ise evin önünde gözyaşlarını tutamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.