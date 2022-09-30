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OTOMATİK OYNAT
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6 milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı | Video 30.09.2022 | 11:05
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Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar | Video 30.09.2022 | 10:34
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Mersin'de siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.09.2022 | 10:18
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Down sendromlu İlknur'un evlilik hayali gerçekleşti | Video 30.09.2022 | 10:17
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İstanbul’da DHKP/C operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı | Video 30.09.2022 | 09:56
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İstanbul'da dhkp/c operasyonu: 5 gözaltı | Video 30.09.2022 | 09:43
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Pendik'te rehine krizi! İkna etmek için saatlerce uğraştılar | Video 30.09.2022 | 09:13
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Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu | Video 30.09.2022 | 09:13
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Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video 30.09.2022 | 08:33
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Tayland'da 500 yıllık tapınakta çökme | Video 29.09.2022 | 22:00
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Bir “Denizcilik” firmasının mail adreslerini ele geçiren ve kendi banka hesaplarına 350 bin liralık transfer yapan Hacker Çetesi, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi.