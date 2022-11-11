6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon | Video

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yaklaşık 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Yenimahalle Mahallesi 551/1 sokakta bulunan bir apartman dairesi oldu. Dairede bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.