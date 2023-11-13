6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi | Video 13.11.2023 | 12:07 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadelerine yer verildi.