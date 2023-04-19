6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 19.04.2023 | 11:45 Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu ve Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.