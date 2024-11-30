6 Şubat depreminde 26 kişiyi mezar olan apartmanın mühendisi yakalandı

Hatay Kırıkhan'da 6 Şubat depremlerinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı’yla ilgili hazırlanan iddianamede 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan firari olarak aranan mühendis Mehmet Yunus, İstanbul’da gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Mehmet Yunus, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur apartmanıyla ilgili ilk duruşma 13 Şubat 2025 yılında yapılacak.