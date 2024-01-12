6 Şubat depremine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı | Video
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki deprem anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünde, sarsıntı nedeniyle vatandaşların binalardan caddeye kaçışı, bu koşturmaca sırasında bazı kişilerin yere düşmesi ve bir binanın yıkılması yer alıyor.
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