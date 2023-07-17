6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi | Video

Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli’nin yargılanmalarına bugün devam edildi. Önceki celse duruşma savcısının izinli olmasından dolayı ertelenen davada bugün mahkemenin karar vermesi beklenirken sanık Kadir İstekli’nin avukatının istifa etmesi sonucu mahkemenin yeni avukat tayin edilmesi için süre verilmesine karar vermesiyle ertelendi.