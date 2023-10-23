6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi davasında karar | Video
Türkiye'yi ayağa kaldıran 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili haklarında dava açılan baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli'nin yargılanmaları tamamlandı. Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanıklar baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl hapse, eski eş Kadir İstekli’yi 30 yıl hapse çarptırılırken anne Fatıma Gümüşel’i ise 16 yıl 8 ay hapse çarptırdı.
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