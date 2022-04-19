6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video

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Antalya’nın Kepez 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahsın öldürüldüğü 6 yıl sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli A.G; olay günü A.Y'nin Güzeloluk Mahallesindeki iş yerinde Hüseyin Telli ile birlikte alkol aldıklarını, Telli'nin kendisine borcu olduğunu ve bu konu üzerine konuşmaya başladıklarını ve maktulün kendisine hakaret etmesi üzerine ensesine tokat attığını ve onunda üzerine bıçakla yürüdüğünü öne sürdü. A.G, kendisini korumak için Telli'yi geriye doğru iteklediğinde bıçağın üstüne düşen şahın öldüğünü anlayınca cesedi, S.D'nin aracının bagajındaki battaniyeye sarıp arka koltukta taşıdığını ve Kepez İlçesi Şelale Mahallesi Kitir Mevkiinde boş arazideki moloz yığınlarının içine gömdüğünü belirtti.
Şüphelinin gösterdiği bölgede iki kepçeyle büyük bir alanda aramaya yapan ekipler, cesede ulaşamadı. Ekiplerin cesedi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.