Video Yaşam 6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video
6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video

6 yıl önce kayboldu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video

19.04.2022 | 12:15

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Antalya’nın Kepez 2016 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan şahsın öldürüldüğü 6 yıl sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan 34 yaşındaki Hüseyin Telli, 5 Temmuz 2016 yılında ortadan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği uzun süren projeli çalışmalarının sonucuna bir süre önce ulaştı. Dosya üzerine çalışan özel ekip, kayıp Telli'nin hayatını kaybetmiş olabileceği üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarına bu yönde ağırlık veren ekipler, Hüseyin Telli'nin ortadan kaybolduğu gün A.G.(41) tarafından öldürüldüğü ve cesedin gömüldüğünü belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı yapılan operasyonda, A.G'yi Sinop'ta, şüphelilerden S.D'yi (39) Kemer ilçesinde, A.Y'yi(47) Muratpaşa ilçesinde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli A.G; olay günü A.Y'nin Güzeloluk Mahallesindeki iş yerinde Hüseyin Telli ile birlikte alkol aldıklarını, Telli'nin kendisine borcu olduğunu ve bu konu üzerine konuşmaya başladıklarını ve maktulün kendisine hakaret etmesi üzerine ensesine tokat attığını ve onunda üzerine bıçakla yürüdüğünü öne sürdü. A.G, kendisini korumak için Telli'yi geriye doğru iteklediğinde bıçağın üstüne düşen şahın öldüğünü anlayınca cesedi, S.D'nin aracının bagajındaki battaniyeye sarıp arka koltukta taşıdığını ve Kepez İlçesi Şelale Mahallesi Kitir Mevkiinde boş arazideki moloz yığınlarının içine gömdüğünü belirtti.

Şüphelinin gösterdiği bölgede iki kepçeyle büyük bir alanda aramaya yapan ekipler, cesede ulaşamadı. Ekiplerin cesedi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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