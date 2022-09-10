Video Yaşam 600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video
600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video

600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video

10.09.2022 | 11:33

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İstanbul’da bir kuyumcuya giren kadın soyguncu; “Deneme” bahanesiyle 600 bin lira değerindeki altın takımı boynuna ve bileğine taktı. Aniden iş yeri sahibine silah çeken ve iş yerinden çıkarak kaçan kadın soyguncu olayda kullandığı silahla ve çaldığı altınlarla yakalandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren "Yağma ve Gasp" soruşturması Gaziosmanpaşa İlçesi'nde açıldı. 8 Eylül Perşembe günü saat 13.30 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya müşteri olarak giren A.Ö. (26) isimli kadın, 600 bin lira değerindeki altın takımı "Deneme" bahanesiyle boynuna ve bileğine taktı. Aniden iş yeri sahibi Ö.Ö.'ye (27) silah çeken A.Ö. isimli kadın kuyumcudan çıkarak kaçtı. İş yeri sahibi Ö.Ö. hemen şikayetçi oldu. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen kadın soyguncu; olayda kullandığı silah ve çaldığı ziynet eşyaları ile birlikte Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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