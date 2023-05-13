Video Yaşam 62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video
62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video

62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video

13.05.2023 | 10:46

İstanbul’da aynı kişiye ait yedi adreste 62 kaçak göçmen yakalandı. Koğuş şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu dairelerin sahibi K.T. “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan gözaltına alındı. Dairelerin sahibi K.T.‘ye adreslerde barındırdığı kaçak göçmen başına beş bin 740 liradan olmak üzere toplamda 355 bin 880 lira idari para cezası kesildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; konutlarını ülkemizde kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya söz konusu kişileri adreslerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon düzenledi.

Bayrampaşa İlçesi'nde kaçak göçmenlerin barındırıldığı ve koğuş şeklinde ranza sistemlerinin kurulduğu yedi adrese baskın yapıldı. 62 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. K.T. isimli ev sahibinin kaçak göçmenleri adreslerde barındırdığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Gözaltına alınan K.T.'ye adreslerde barındırdığı kaçak göçmen başına beş bin 740 liradan olmak üzere toplamda 355 bin 880 lira idari para cezası kesildi. K.T. adlı ev sahibi "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan adliyeye sevk edildi.

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