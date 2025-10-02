63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 02.10.2025 | 09:10 Hatay’da komşular arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki kadın öldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 28 Eylül günü İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesinde yaşandı. Aralarında geçmişte husumet bulunan komşular arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki Leyla Şahin hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında; 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek ele geçirildi. Olayın şüphelileri; C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Şahıslardan; V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.