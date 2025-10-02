63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video
Hatay’da komşular arasında yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan 63 yaşındaki kadın öldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
00:31
04:15
00:35
00:59
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.10.2025 | 15:58
02:31
02:09
04:51
02:01
02:21
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 01.10.2025 | 14:11
02:14
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.10.2025 | 14:10
01:07
Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti | Video 01.10.2025 | 13:19
00:45
İzmir'deki bıçaklı dehşette cinayet şüphelisi tutuklandı | Video 01.10.2025 | 13:19
04:50
Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi | Video 01.10.2025 | 13:19
00:15
Beşiktaş'ta 4 katlı ahşap binada yangın | Video 01.10.2025 | 12:53
01:05
00:38
01:33
Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 01.10.2025 | 11:47