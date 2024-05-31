634 yıllık hastanenin çatısındaki kurşun levhaları çalarken suçüstü yakalandı | Video
Bursa’da, iki şüpheli Osmanlı Devleti'nin ilk hastanesi olan 634 yıllık Yıldırım Darüşşifası’nın kubbesindeki kurşun levhalarını sökmek için tırmandığı çatıda bekçileri görünce mahsur kaldı. Gece bekçilerinden kaçmaya çalışan şüphelilerden biri metrelerce yükseklikten aşağı atlayınca ayağını kırarken, arkadaşı korkudan teslim oldu.
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