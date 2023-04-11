Video Yaşam 65 gün geçti, gözyaşları dinmedi: Evlerin yıkıldığı mahalle enkaz alanına dönüştü | Video
65 gün geçti, gözyaşları dinmedi: Evlerin yıkıldığı mahalle enkaz alanına dönüştü | Video

65 gün geçti, gözyaşları dinmedi: Evlerin yıkıldığı mahalle enkaz alanına dönüştü | Video

11.04.2023 | 10:00

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nin ilk yerleşim yeri, iki büyük depremde büyük yıkıma uğradı. Yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşlar, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı yaklaşık 300 hanenin bulunduğu Güzelyurt Mahallesi'ndeki evlerin yarıdan fazlası iki büyük depremde yıkıldı. Çok sayda can kaybının olduğu mahallede ikamet eden vatandaşlar, kurdukları çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar da güvenli gördükleri yerleşim yerlerine göç etmek zorunda kaldı.

Yıkılan binalar arasında mahallenin camisi yerle bir olurken, minaresi hafif hasarlı olarak ayakta kaldı. Mahallenin her sokağında bulunan evlerin çoğu kullanılamaz hale geldi. Ağır hasarlı evlerde kontrollü yıkılacaklar arasında olduğu belirtildi. Tek katlı taştan yapılan bazı evlerin de depremden hasar almadığı görüldü. Enkazdan çıkarılan otomobilin hurda hali ise dikkat çekti.
Deprem sonrası mahallede beyaz bir ışık saçıldığını ifade eden Mustafa Kavuzkoz, "Karı koca iki kişiydi burada, cenazemizi oradan aldık. Deprem olduğunda çıktık. Beyaz bir ışık vardı. Caminin yıkıldığını gördük. Kar yağıyordu yağmur vardı. Üşüdük arabalara girdik. Şu ev benim ev. Çocuklar çıkmadan ben çıkmak istemedim" dedi.

Enkaz altında tek oğlu olan Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirten Fatma Irdoğu (82) "Deprem olduğunda oğlum başka yerdeydi evliydi çocuğu vardı. Gelinin ailesi de 12 kişiydi hepsi öldü. Oğlum enkazın altında kaldı. Bir tane oğlum vardı. 3 kız ile bir oğlum vardı" diye konuştu.
Büyük bir deprem yaşadıklarını anlatan Fatma Gülpınar (60), kızı Tülay (46), torunları Fatma (10) ve İkra Çetin'in (11) depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Gülpınar, "Biz yıkıldık o merdivene düştü ben de salona düştüm. Sürüne sürüne indik aşağıya. Duvardan kafama pirket düştü. Kızım Tülay'ın iki kızı vardı. 11 yaşında biri 10 yaşında da diğeri. Yavrularımın 3'ü bir öldü. Kardeşleri kazma kürek ile aradı. Çok perişan olduk. Durumumuz çok kötüydü daha da unutamıyoruz. Bu yavrum öksüz kaldı kimsesi yok. Depremden önce babası da öldüydü. Ne yapacağımızı şaşırdık Allah'tan geldi kulundan gelmedi. Çocuklarıma çok üzülüyorum, çocuklarım her şeyden önemliydi" şeklinde konuştu.

Depremde ağabeysi ve yengesini kaybeden Fahri Kavuzkoz ise, "Köyün en yerlisiyiz buradan İlk yerleşim yeriydi merkezinde bir şey kalmadı. Ağabeyim ve yengem enkaz altında kaldı" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beyoğlu’nda kadınlara tacizi engelleyen esnafı kurşunlayan 2 şüpheliye dava! | Video 04:34
Beyoğlu'nda kadınlara tacizi engelleyen esnafı kurşunlayan 2 şüpheliye dava! | Video 11.04.2023 | 10:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 05:59
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 11.04.2023 | 10:47
Fatih’te kapkaççıyı çevredekiler böyle yakaladı | Video 03:55
Fatih'te kapkaççıyı çevredekiler böyle yakaladı | Video 11.04.2023 | 10:01
Soma’da maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:08
Soma'da maden ocağında gaz zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı | Video 11.04.2023 | 10:09
65 gün geçti, gözyaşları dinmedi: Evlerin yıkıldığı mahalle enkaz alanına dönüştü | Video 05:09
65 gün geçti, gözyaşları dinmedi: Evlerin yıkıldığı mahalle enkaz alanına dönüştü | Video 11.04.2023 | 10:00
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:40
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 11.04.2023 | 10:00
Bakırköy’de ev sahibinin kiracısına yaşattığı dehşet kamerada | Video 10:59
Bakırköy’de ev sahibinin kiracısına yaşattığı dehşet kamerada | Video 11.04.2023 | 08:58
Ankara’da EGO otobüsünün şoförü trafikteki tartışmada aracı metrelerce sürükledi | Video 02:37
Ankara'da EGO otobüsünün şoförü trafikteki tartışmada aracı metrelerce sürükledi | Video 11.04.2023 | 08:44
İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu | Video 02:11
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu | Video 11.04.2023 | 08:20
Yanıcı madde parladı, baba ve 2 çocuğu yaralandı | Video 00:33
Yanıcı madde parladı, baba ve 2 çocuğu yaralandı | Video 11.04.2023 | 08:20
Kadınların kavgası kamerada | Video 00:30
Kadınların kavgası kamerada | Video 10.04.2023 | 18:35
Eyüpsultan’da yangın | Video 03:13
Eyüpsultan'da yangın | Video 10.04.2023 | 18:08
Aksaray’da jandarmadan kaçak sigara operasyonu | Video 00:33
Aksaray'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu | Video 10.04.2023 | 14:17
Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Meme kanseri olan kadın kocasını bırakıp patronuna kaçtı! | Video 04:06
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Meme kanseri olan kadın kocasını bırakıp patronuna kaçtı! | Video 10.04.2023 | 13:50
Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video 01:17
Haraç vermeyen esnafı öldüren zanlı tutuklandı | Video 10.04.2023 | 13:21
Tartışma sırasında polisi öldüren baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi | Video 04:32
Tartışma sırasında polisi öldüren baba ve 4 oğlu adliyeye sevk edildi | Video 10.04.2023 | 13:05
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü Taksim’de kutlandı | Video 03:12
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü Taksim'de kutlandı | Video 10.04.2023 | 12:28
Vicdanları sızlatan olay: Ölen 2 aylık bebeklerini bir hafta fark etmediler | Video 01:44
Vicdanları sızlatan olay: Ölen 2 aylık bebeklerini bir hafta fark etmediler | Video 10.04.2023 | 12:17
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 01:11
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 10.04.2023 | 12:16
Otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu; anne ve babasına saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 06:49
Otizmli çocuğun sesinden rahatsız oldu; anne ve babasına saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 10.04.2023 | 11:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA