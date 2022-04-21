65 yaşındaki Yaşar Şahin, 18 yaşındaki Hicran Ökmen'i kaçırmıştı! Esra Erol: "Hicran'ı bulacağız, bu işin peşini bırakmayacağız!" | Video

Atv’de yayınlanan Esra Erol programına başvuran Mevlüde Arasan 18 yaşındaki kızı Hicran Ökmen’in lise son sınıf öğrencisiyken 65 yaşındaki Yaşar Şahin tarafından cinsel istismara uğradığını, kızının ondan çocuğu olduğunu ve sonra da istismarcısı tarafından kaçırıldığını söylemişti. Yaşar Şahin’de bu iddialar üzerine Hicran’ın yanında olduğunu kabul etmişti. Hicran ise zorla tutulduğunu ifade etmişti. Esra Erol ve ekibi Hicran’ı her yerde aramaya devam ederken Esra Erol bu süre zarfında olaya sessiz kalmadı ve canlı yayında seyircilerine "Hicran'ı bulacağız, istismarcısının esaretine mahkum etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.