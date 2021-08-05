Video Yaşam 65 yıllık birikimini 1 dakikada böyle çaldılar | Video

65 yıllık birikimini 1 dakikada böyle çaldılar | Video

65 yıllık birikimini 1 dakikada böyle çaldılar | Video
05.08.2021 | 10:03

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OTOMATİK OYNAT

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Zeytinburnu’nda park halindeki Şükrü Yüksel’e ait olan ve halen daha kredi borcunu ödediği otomobil kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gece saatlerinde çalındı. Park halindeki otomobilin çalındığı o anlar ise iş yeri kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 3. Taş Ocağı sokağında önceki hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde park halinde bulunan bir otomobili gözüne kestiren kimliği belirsiz 2 hırsız aracın kapısını açtıktan sonra düz kontakla aracı çalıştırıp kayıplara karıştı. 65 yıllık birikimi ile zorla aldığı aracın çalındığını öğrenen Şükrü Yüksel ise olay sonrası büyük bir üzüntü yaşadı.

OTOMOBİLİN ÇALINDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Park halindeki otomobilin kimliği belirsiz 2 kişi tarafından 1 dakikada çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişi olan hırsızlardan önce biri gelip aracın kapısını zorluyor. Daha sonra diğer hırsızın gelmesiyle aracın kapısını açan şahıslar arabayı çalıştırdıktan sonra kayıplara karıştığı görülüyor.

"OTOMOBİL ÇALINDI AMA HALEN BORCUNU ÖDÜYORUM"
Elektronik tamiratı yapan ve otomobilin halen daha borcunun bitmediğini belirten Şükrü Yüksel, "65 yıllık birikimim burası televizyon ve bilgisayar tamir ediyoruz. Fazla değerli olmasın, kimsenin gözüne batmasın diye emekli aylığımla taksitle bir tane araba aldım. Hala da borcunu ödüyorum. Daha da 17 bin lira borcu var. Eski bir araba aldık 1997 model, onu çaldılar burada bir sürü değerli araba varken onu çaldılar. Arabanın değeri 40-50 bin lira ama onu çaldılar. 65 seneden beri birikimim bu başka birikimim yok. İş yeri bana ait bina olarak, burada kalıyorum. 65 yıllık yaşamımda biriktirdiğim para gitti" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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