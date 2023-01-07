69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video

İstanbul’da 3 yıl önce silahlı olarak birden fazla kişiyle gasp olayına karışan ve hakkında 69 yıl kesilmiş hapis cezasıyla aranan şahıs Mükremin K.(30) Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 69 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Mükremin K.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. 10 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'da meydana gelen "Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, hırsızlık, kasten yaralama" suçundan tutuksuz yargılanırken cezası kesinleşen ve firari olarak aranan Mükremin K.'nın Büyükçekmece'de saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda Mükremin K. gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Mükremin K. cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.