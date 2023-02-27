7 bin 500 yıllık Anavarza Antik kent depremi az hasarla atlattı | Video
Adana'nın Kozan ilçesinde 7 bin 500 yıllık geçmişin izlerini taşıyan Anavarza Antik kenti Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremi hafif hasar ile atlattı. Zafer Takı Kapısın da bazı noktalarında çatlaklar oluşan antik kentte kale surları ve tarihi yapılar 7,7’lik deprem ve artçı sarsıntılarda yıkılmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
06:02
Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.02.2023 | 10:27
02:08
00:26
Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler | Video 27.02.2023 | 10:20
00:12
FSM Köprüsü’nde ilginç anlar! Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video 27.02.2023 | 10:20
01:05
Bungalovda yangın faciası: 2 ölü | Video 27.02.2023 | 10:20
03:34
Adıyaman'da demiryolu tüneli depremle çöktü | Video 27.02.2023 | 10:10
04:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Şubat 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.02.2023 | 10:15
00:12
FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video 27.02.2023 | 10:11
02:07
Adıyaman'da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi | Video 27.02.2023 | 09:57
01:02
Niğde'de otomobil sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 27.02.2023 | 10:01
06:54
Deprem risk analizi yaptırmak isteyenlere uzmanından uyarı | Video 27.02.2023 | 09:45
07:17
7 bin 500 yıllık Anavarza Antik kent depremi az hasarla atlattı | Video 27.02.2023 | 09:45
01:46
Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı | Video 27.02.2023 | 09:45
01:46
Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı! O anlar kamerada | Video 27.02.2023 | 09:32
03:00
Nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı | Video 27.02.2023 | 09:20
01:19
Amasya’da 90 ton saman alev alev yandı | Video 26.02.2023 | 21:49
00:35
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Faslı kadını itfaiye kurtardı | Video 26.02.2023 | 16:44
03:33
04:04
Kahramanmaraş'ın son durumu böyle görüntülendi | Video 26.02.2023 | 13:12