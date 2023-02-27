7 bin 500 yıllık Anavarza Antik kent depremi az hasarla atlattı | Video

Adana'nın Kozan ilçesinde 7 bin 500 yıllık geçmişin izlerini taşıyan Anavarza Antik kenti Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremi hafif hasar ile atlattı. Zafer Takı Kapısın da bazı noktalarında çatlaklar oluşan antik kentte kale surları ve tarihi yapılar 7,7’lik deprem ve artçı sarsıntılarda yıkılmadı.