7 buçuk yıllık cinayetin faili "Katiller bulunsun" diyen kardeşi çıktı | Video

Kayseri’nin Sarıoğlan İlçesinde 7 buçuk yıl önce nişanlanan kızının altınları çalmak için eve giren kar maskeli kişi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Cemal Uzun'un kardeşi, katil bulunsun diye feryat eden kardeşi Nuri Uzun tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Nuri Uzun, kameralar önünde "Devlet büyüklerinden yardım istiyorum katil bulunsun" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Kayseri'nin Sarıoğlan İlçesi Palas Mahallesinde 2 haziran 2014'te çiftçilik yapan Cemal Uzun (38), gece saatlerinde kapıdaki köpeklere ilaç enjekte edilmiş et yedirip bayılttıktan sonra eve girdiği iddia edilen kar maskeli kişi tarafından öldürüldüğü iddia edilmişti. 7 buçuk yıldır jandarmanın sürdürdüğü ancak sonuç alamadığı soruşturma daha sonra Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Cinayet büro ekipleri çözülemeyen faili meçhul cinayeti çözdü.

KUSURSUZ SENARYOLARI TUTMADI

Cinayetin ardından ifadesi alınan aile fertleri, Cemal Uzun (38) iki hafta önce kızı Adeviye Uzun'u (17), nişanladığını, nişanda gelin adayına 20 bin liralık altın takıldığını söylediler. Adeviye'nin nişanını ardından adettendir diye iki akrabasının düğününe de altınlarını takarak gittiği belirten aile fertleri hırsızını bu düğünlerde Adeviye'nin kolundaki bilezikleri görerek eve baskın yaptığını iddia ettiler. Gece yarısı yaşanan olayda kar maskeli hırsızın evin önünde bulunan iki köpeği ise ilaç enjekte edilmiş et yedirerek bayılttığını ve daha sonra eve girdiğini öne sürmüşlerdi. Gece 23.00 sıralarında eve girip Adeviye Uzun'un boğazını sıkan kar maskeli hırsızın altınları vermeyince genç kızı karnından ve kolundan bıçakladığı ses üzerine odaya giren baba Cemal Uzun'u ise tüfekle vurarak öldürdüğü yine ifadelere yansımıştı

KATİL, KATİL BULUNSUN DİYEN KARDEŞİ ÇIKTI

Cinayetin ardından televizyon programlarına çıkarak katilin bulunması için devlet büyüklerinden yardım isteyen aile fertlerinin yeniden ifadelerini alan Kayseri polisi, aradan geçen zamanla birlikte verilen ifadelerde çelişki buldu.

Çapraz sorguya alınan aile fertlerinden maktul Cemal Uzun'un kardeşi Nuri uzun, karısı Fatma uzun ve Maktulün eşi Necla Uzun gözaltına alındı. Polis cinayeti aile arasında çıkan kavga nedeniyle Nuri Uzun'un işlediğini, Necla ve Fatma Uzun'un da suçu gizlediğini belirledi. Gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.