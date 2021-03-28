7 evden 1,5 milyon lira çalmışlardı. Operasyon anları kamerada | Video

İstanbul’da 7 ayrı hırsızlık olayına karışan ve toplamda 1.5 milyon liralık hırsızlık yapan 9 kişi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların girdikleri evlerden 700 bin liraya yakın ziynet eşyası ile 3 adet te lüks araç çaldıkları tespit edildi. Hırsızlık anlarına dair çıkan kamera görüntülerin ise evde bulunan küçük köpeğin havlamasıyla kaçan hırsızların duvardan atlayıp bacağını kırdığı görülüyor. Başka bir görüntü de ise ağırlığı neredeyse 100 kilogram olan çelik kasayı tek başına sırtlayan bir hırsız görülüyor.

İstanbul, Ümraniye , Üsküdar, Çekmeköy ve Ataşehir İlçelerinde 7 ayrı eve girerek 1.5 milyon liralık hırsızlık yapan 9 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 11 Nisan 2020 ve 26 Ocak 2021 tarihleri arasındaki hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölge ve civarlarında güvenlik kameralarını inceleyen polis, 7 ayrı evde meydana gelen hırsızlığın 9 kişi tarafından yapıldığını tespit etti. Ekiplerin yaptığı titiz ve hummalı çalışmalar sonucu şüphelilerin eşkal ve kimliklerinin belirlenmesinin ardından 9 şüpheliyi yaptıkları operasyon neticesinde 24 Mart Çarşamba günü yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ramazan K. (34), Hakan T.(35), Ahmet B.(23), Vedat G.(25), Ahmet T.(36), Murat D.(22), Ulaş U.(38), Gamze D.(21), Cemal T.(28)'in çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirtildi.

NE BULDULARSA ÇALDILAR

Şüphelilerin, girdikleri bazı evlerden 700 bin TL değerinde 3 adet lüks araç çalmaları, toplam 720 Bin TL değerinde nakit para ziynet eşyaları çaldıkları tespit edildi. Öte yandan, oyun konsolları, 10 adet 22 ayar bilezik, 8 adet Cumhuriyet altını, 10 adet yarım altın, 14 adet çeyrek altın ve değerli saatler çaldıkları tespit edildi.

KAYITLARI KABARIK

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin suç kayıtları kabarık çıktı. Ramazan K.'nin 33 suç kaydı ve 1 adet aranması, Hakan T.'nin 18 adet suç kaydı ve 3 aranması, Ahmet B.'nin 29 adet suç kaydı, Vedat G.'nin 66 suç kaydı, Ahmet T.'nin 35 suç kaydı, Murat D.'nin 13 suç kaydı, Ulaş U.'nun 3 suç kaydı, Gamze D.'nin 1 suç kaydı ve Cemal T.'nii ise 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan K., Hakan T. Ve Ahmet T. Tutuklanırken diğer 6 şüpheli mahkeme kararı adli kontrol şarıyla serbest bırakıldı.

KÖPEK HAVLAYINCA KAÇIP AYAĞINI KIRDI

Öte yandan hırsızların kaçma ve hırsızlık anları saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 7 şüphelinin lüks bir apartmanın içine el arabalarıyla girmeleri görüldü. Fakat içeride bulunan PUG cinsi köpeğin havlamalarıyla panik yaparak kaçtıkları GÖRÜLÜYOR.. Bir başka görüntüde ise şüphelilerin lüks villaya girdikleri ve 100 KG'lik kasayı tek başına kaldırıp hızlıca uzaklaştıkları görüldü. Bir diğer görüntüde ise şüphelilerden biri kaçtığı sırada yüksekten atlayıp bacağını kırdığı anlar kameralara yansıyor.