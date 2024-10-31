Video Yaşam 7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video
7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video

7 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video

31.10.2024 | 08:56

Hatay'ın Defne ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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