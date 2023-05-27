7 katlı binanın çatısına çıktı, eski eşiyle görüşebilmek için 3,5 saat korku dolu anlar yaşattı | Video
Denizli’de ailevi sorunları nedeniyle 7 katlı apartmanın çatısına çıkan şahıs, eski eşiyle görüşebilmek için 3,5 saat korku dolu anlar yaşattı. Eski eşi gelmesine rağmen ikna olmayan şahıs, onu boğazından yakalamayı başaran arkadaşı tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri M.A.'nın atlama ihtimaline karşılık kaldırıma kurtarma yatağı açarken, uzman ekipler de onu ikna edebilmek için çatıya çıktı. Ekiplere direnen M.A.'nın zaman zaman diğer binanın çatısına da geçmesi nedeniyle, bölgeye ikinci bir kurtarma yatağı daha açıldı. Zaman zaman kendisini aşağıya sarkıtarak tehlikeli hareketler sergileyen M.A., olay yerine gelen tanıdık ve yakınları ile vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
ESKİ İŞ ARKADAŞI KURTARDI
Akrabalarının da ikna edebilmek için büyük çaba harcadığı M.A., konuşmak için eski eşinin getirilmesini istedi. Geçen 3,5 saatlik sürede yemek ve içecek talebi yerine getirilen M.A., eski eşi ve çocuklarının da çatıya getirilmesine rağmen geri adım atmadı. M.A.'nın daha önceki iş yerine birlikte çalıştığı mesai arkadaşı, akrabaları ve polisin oyaladığı anda onu ani bir refleksle boğazından yakalayarak geri çekmeyi başardı.
Alkışlar eşliğinde çatıdan indirilen M.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Saatlerde yaşananları izleyen meraklı kalabalık, yürükleri ağza getiren şahsın aşağıya indirilmesiyle rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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