Video Yaşam 7 kilometre lastik izi sürüp hırsızı kıskıvrak yakaladılar | Video
7 kilometre lastik izi sürüp hırsızı kıskıvrak yakaladılar | Video

7 kilometre lastik izi sürüp hırsızı kıskıvrak yakaladılar | Video

01.12.2022 | 09:57

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Aksaray’da bir vatandaşın tarlasında tarımsal sulamada kullandığı güneş enerjisi panelini çalan ve kendi tarlasına gömen şahıs jandarmanın 7 kilometrelik lastik izi takibiyle kıskıvrak yakalandı. Gece yarısı küreklerle tarlaya giren jandarma ekipleri, yaptığı kazı çalışmasında çalınan panelleri gömüldüğü toprağın altından çıkardı.

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Hırsızlık olayı Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Çatalsu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çatalsu köyünde yaşayan ve tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Ramazan Genç (51) tarlasını sürmek için köy yakınlarındaki tarlasına gitti. Tarlasında sulamada kullandığı 4 adet güneş enerjisi panelinin yerinde olmadığını fark eden Ramazan Genç, panellerin çalındığını anlayınca jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek inceleme başlattı.

"GÜBRE GÖTÜRDÜM" DEDİ TRAKTÖR VE RÖMORKTA GÜBRE İZİNE RASTLANMADI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde detaylı araştırma ve sorgulama başlatan ekipler yapılan çalışmalarda panellerin Gülağaç ilçesine bağlı Gökçe köyünde yaşayan Şükrü Ü. (62) isimli şahsın almış olabileceğini belirledi. Şahıs üzerinde araştırma ve inceleme başlatan jandarma ekipleri, şahsı gece yarısı traktörle seyrederken 2 köy arasında buldu. Kendisini sorgulayan jandarma ekiplerine traktörle tarlasına gübre götürdüğünü söyleyen Şükrü Ü.'nün traktör ve römorkunda inceleme yapan ekipler traktör ve römorkta her hangi bir gübre izine rastlamadı.

JANDARMA 7 KİLOMETRE LASTİK İZİ SÜRDÜ
Traktörde gübre izleri yerine 2 adet kürekle karşılaşan JASAT dedektiflerinin şüphesi daha da arttı. Şahsın üzerindeki şüphelerin artması üzerine şahıs orada gözaltına alınarak jandarma aracına bindirildi. Şahıs jandarma aracında bekletilirken diğer jandarma ekipleri traktörün geldiği yöne doğru traktörün lastik izlerinden yola çıkarak iz sürmeye başladı. Yaklaşık 7 kilometre boyunca lastik izi süren jandarma ekipleri lastik izinin bitiminde kendilerini tarlanın ortasında buldu.

JASAT DEDEKTİFLERİ KÜREKLERLE TARLAYI KAZDI
Traktör lastik izlerinin bittiği yerde römorkta ele geçirilen küreklerle işe koyulan jandarma ekipleri kürekle tarlayı kazmaya başladı. Gecenin karanlığında tarlanın ortasında küreklerle kazı yapan jandarma ekipleri çok geçmeden panellerin izine ulaştı. Şahsın tarlasında gömülü güneş enerjisi panellerine ulaşan jandarma ekipleri, panelleri bir bir gömüldüğü yerden çıkarttı. Tam ve eksiksiz olarak ele geçirilen güneş panelleri savcılık koordinesinde sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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