Video Yaşam 7 kişi bir adama saldırıp iş yerinde gasp ettiler | Video

7 kişi bir adama saldırıp iş yerinde gasp ettiler | Video

7 kişi bir adama saldırıp iş yerinde gasp ettiler | Video
05.09.2021 | 11:00

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İstanbul Kağıthane’de, bir internete kafeyi basan 7 kişi önce iş yeri sahibinin kafasına tabanca kabzasıyla vurdu ardından bıçakladı. Adeta eşkıyalık yapan 7 kişi kafedeki hard diskleri, 3 cep telefonu ve bin lira parayı alıp kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelilerden 2.’sini gözaltına aldı. Çalışmalar devam ediyor. Şüphelilerin iş yerini basma anları ise kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Sultan Selim Caddesi'nde 25 Ağustos 2021 gecesi saat 01.30 sıralarında, İ.G'nin(33) işlettiği internet kafeye 4'ü otomobille 3'ü de yaya olarak 7 kişi geldi. İ.G'yi darp eden saldırganlar başına tabanca kabzasıyla vurdu.

Bununla da yetinmeyen saldırganlar İ.G'yi bacağından bıçakladı. Ardında da kafedeki hard diskleri, İ.G'ye ait 3 cep telefonu ve bin lirayı alarak kayıplara karıştı. İ.G, polisi arayarak yardım istedi. İ.G, hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, polis kafede inceleme yaptı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İncelemelerin ardından Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, yağmacıları yakalamak için bölgedeki kamera görüntülerini tek tek araştırdı. Yağmacılardan ikisinin kimliği deşifre edilerek operasyon düzenlendi. 11 suç kaydı olan Kadir E.(27) ve 3 suç kaydı olan Yakup I. (19) Üsküdar'da gözaltına alındı. Emniyet'teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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