7 tane motosikleti çalan şahıs 100 kamera kaydı izlenerek yakalandı | Video 21.06.2023 | 08:46 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde önüne çıkan bütün motosikletleri çalan zanlı, polisin 100 kamera kaydını izlemesinin ardından tespit edilerek yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Siverek ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen 7 motosiklet hırsızlığının zanlılarını yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Motosiklet sahiplerini canından bezdiren kişi ya ya kişileri belirlemek için yaklaşık 100 kamera kaydı incelendi. Kayıtları izleyen polis ekipleri, zanlının 32 yaşındaki A.K. olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 7 motosiklete de ulaşan ekipler, işlemlerin ardından sahiplerine teslim etti.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.