7 yaşındaki çocuğun çenesine korkuluk demiri saplandı | Video
Mersin'de evinin bulunduğu apartmanın demir kapısına tırmanan 7 yaşındaki çocuğun kafasına korkuluk demiri saplandı.
Yaralı çocuk olay yerine giden itfaiye ekiplerinin kestiği korkuluk demiri ile birlikte Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun ameliyata alınması amacıyla çene kısmından giren demir, doktor gözetiminde alt kısmından kesildi. Çocuğun hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.
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